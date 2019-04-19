В Вашингтоне считают, что КНДР испытала компоненты противотанкового оружия – СМИ

Данные оценки основаны на обзоре информации, собранной со спутников и самолетов

Фото: AFP

В США сомневаются, что Пхеньян испытал полностью работоспособное тактическое оружие нового типа, сообщает CNN cо ссылкой на осведомленного чиновника. Согласно последним оценкам разведки США, отметил собеседник телеканала, Северная Корея испытала компоненты противотанкового оружия, а не полностью действующее новое оружие.

Данные оценки основаны на обзоре информации, собранной со спутников и самолетов, которые не зарегистрировали никаких признаков запуска какого-либо типа тактического оружия малой дальности или баллистической ракеты, сказал чиновник.

США считают, что если бы Северная Корея испытала полностью функционирующее противотанковое оружие, их сенсоры, вероятно, засекли бы это. Данные датчиков показали, что компоненты были несущественны для любого передового северокорейского военного потенциала, отметил чиновник. По его словам, таким образом Ким Чен Ын хотел подать сигнал США.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в четверг охарактеризовал испытание Северной Кореи как "испытание нового тактического управляемого оружия", которое "не было баллистической ракетой", и в результате него "не было никаких изменений в наших действиях или позициях".

В четверг ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпеодля ведения диалога с Пхеньяном.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР. При этом представитель госдепа США заявил, что Вашингтон все еще открыт к диалогу с Северной Кореей.

"США по-прежнему готовы к тому, чтобы вступить в конструктивные переговоры с КНДР", – приводят издания слова представителя госдепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Вашингтоне считают, что КНДР испытала компоненты противотанкового оружия – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"