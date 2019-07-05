В Вашингтоне состоялся парад военной авиации

Основная часть воздушного парада продолжилась уже во время речи хозяина Белого дома

Фото: pexels.com

Американские военные самолеты и вертолеты пролетели над центром Вашингтона в рамках мероприятия "Салют Америке", посвященного Дню независимости США.

Несмотря на пасмурную погоду, перед началом выступления президента США Дональда Трампа у Мемориала Авраама Линкольна над столицей пролетел президентский борт Air Force One. Основная часть воздушного парада продолжилась уже во время речи хозяина Белого дома. Тысячи собравшихся увидели, в частности, тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit, истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet и F-35 Lightning, а также вертолеты AH-64 Apache и элитную пилотажную группу ВМС США "Голубые ангелы".

Помимо этого, накануне в американскую столицу доставили две боевые машины пехоты M2 Bradley. Как сообщил пресс-пул Белого дома, в центре столицы также присутствовали два танка M1A2 Abrams.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на День независимости пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скоро времени, мы установим американский флаг на Марсе", — сказал он.

Кульминацией церемонии стал праздничный фейерверк.

Напомним, что три человека задержаны в США за сожжение американского флага недалеко от Белого дома во время празднования Дня независимости 4 июля. Инцидент произошел менее чем за час до того, как президент США Дональд Трамп отправился из Белого дома к Мемориалу Авраама Линкольна для произнесения праздничной речи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Вашингтоне состоялся парад военной авиации". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"