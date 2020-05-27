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В Вашингтоне впервые за два месяца нет жертв коронавируса

27 мая, 00:02

Елена Кузьмич

В Вашингтоне вторую неделю подряд зафиксировано устойчивое снижение случаев заражения коронавирусом

В Вашингтоне, где пик коронавируса ранее ожидался в середине мая, впервые за последнее время не зафиксировали ни одного летального исхода от осложнений, вызываемых коронавирусом. Об этом заявила мэр американской столицы Мюриэл Боузер.

"25 мая никто из жителей Вашингтона не умер из-за COVID-19", — сказала она. Впервые за почти два месяца в федеральном округе Колумбия за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти среди тех, у кого диагностирован коронавирус.

"У нас 13-й день устойчивого снижения числа случаев заражения. Мы продолжим прислушиваться к науке и начнем поэтапное снятие ограничений, когда цифры покажут, что мы можем это сделать", — заметила Боузер.

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Но пока власти не будут давать разрешений на проведение каких-либо парадов в рамках первого этапа даже во время Дня независимости США.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в американской столице коронавирус диагностирован у 8,3 тысячи человек, умерли 440 человек.

Ранее мы сообщали, что Бразилия обогнала США по числу умерших от коронавируса за сутки.

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США Вашингтон жертвы заболевание коронавирус

Источник: ТАСС

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