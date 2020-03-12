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В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

12 марта, 00:20

Елена Кузьмич

Количество заразившихся в американской столице достигло 10 человек

В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений о распространения нового коронавируса. Об этом заявил мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

По ее словам, это "в значительной степени административная мера, которая даст больше возможностей для введения в действие и финансирования мероприятий, необходимых для того, чтобы следить за ситуацией и давать ответ на распространение COVID-19".

Количество заразившихся в Вашингтоне достигло 10 человек. Также наблюдается передача вируса от человека к человеку на территории города.

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Власти, в частности, рекомендуют отменить или перенести все не представляющие особой важности массовые мероприятия, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек. Эти рекомендации будут действовать по 31 марта.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Добавим, что ранее сообщалось, что из-за коронавируса в США умер 31 человек.

Напомним, что ранее в США коронавирусом заразились медики. Коллег инфицированных уже отправили на карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Вашингтон коронавирус чрезвичайная ситуация

Источник: ТАСС

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