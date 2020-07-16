В ВОЗ обеспокоены сокращения уровня вакцинации детей из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения и Детском фонде ООН выразили обеспокоенностьв связи со снижением уровня вакцинации детей из-за перебоев с доставками препаратов, вызванных пандемией коронавируса.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Такое сокращение "ставит под угрозу тяжело завоеванный прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для еще большего количества детей и подростков".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что "пандемия поставила под угрозу этот успех" в иммунизации населения планеты. "Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, которых можно было бы избежать, могут иметь более значительные последствия, чем сама пандемия", – указал он.

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За время пандемии в мире зарегистрировано 13,5 млн случаев заболевания коронавирусом, 583 тыс. человек скончалось. Еще почти 8 млн человек выздоровели.

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Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в мире вакцинации избежали 80 млн детей возрастом до 1 года. Были прерваны кампании по вакцинации детей от кори, полиомиелита и холеры.

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