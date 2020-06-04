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В ВОЗ озвучили, что влияет на смертность от коронавируса

4 июня, 00:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Все будет ясно по мере развития эпидемии», - заявили в организации

Заявления о факторах, влияющих на увеличение или снижение уровня смертности в странах мира во время пандемии коронавируса, преждевременны. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Есть много-много факторов. Все будет ясно по мере развития эпидемии. Еще слишком рано делать конкретные заявления, нужно относиться к этому с большой осторожностью", — сказал он.

Уровень смертности не является показателем работы системы здравоохранения. "Например, мы видели высокую смертность в Китае, но потом, когда эпидемия „состарилась", смертность уменьшилась. В некоторых странах, таких, как Бельгия, например, уровень смертности был выше, но тестировались медицинские работники. А теперь Бельгия расширяет свои возможности по проведению тестов, уровень смертности падает", — добавил он.

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли.

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ВОЗ смертность коронавирус

Источник: Интерфакс

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