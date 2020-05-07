В ВОЗ предупредили, что риск возврата жесткого карантина остается вполне реальным

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возвращения жестких ограничений в случае неосторожного ослабления правительствами карантина.

Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает Reuters.

"Риск возврата к полному закрытию остается вполне реальным, если страны не будут контролировать переходный период очень осторожно", – сказал он.

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По его словам, такой переход должен быть "крайне осторожным и поэтапным".

Также Гебреисус отметил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

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Кроме того, по его словам, бизнес не сможет вернуться к обычному режиму работы, даже когда "пандемия в конце концов ослабнет", и призвал инвестировать средства в медицинскую сферу.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19, который продолжает уносить жизни по всему миру, ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Это решение приняли во время заседания комитета организации относительно ЧС.

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Также глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом. По его словам, простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 и многих других болезней.

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