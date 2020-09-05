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В ВОЗ рассказали, как нужно распределят вакцину против коронавируса в мире

5 сентября, 05:32

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Прежде всего необходимо вакцинировать работников ключевых отраслей

Вакцина от коронавируса, которая может появится Украине в марте 2021 года, чтобы обеспечить эффективность прививки, должна прежде всего распределяться не среди граждан отдельных стран, а среди определенных групп населения по всему миру.

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Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, – пишет Укринформ.

По его словам, прежде всего необходимо вакцинировать работников ключевых отраслей и тех, кто относится к группам повышенного риска, в частности пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

"Первоочередной приоритет – это вакцинация определенных людей во всех странах, а не всего населения в некоторых государствах. Это не просто моральный императив или императив области здравоохранения, но и экономический фактор", – отметил Гебреисус.

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Он добавил, что если вирус продолжит убивать людей в странах с низким или средним уровнем доходов, то экономическое восстановление окажется под угрозой.

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Ранее стало известно, когда США может получить вакцину от коронавируса: президент США Дональд Трамп назвал два возможных сроков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ вакцина коронавирус

Источник: Укринформ

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