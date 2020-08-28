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Коронавирус повлиял на психическое здоровье миллионов людей – ВОЗ

28 августа, 06:47

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство

Пандемия заболевания, вызываемого коронавирусом, оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, – пишет ТАСС.

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"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", – сказал он. Гендиректор обратил внимание на "глубокое воздействие", которое оказывает на психику "отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии".

Глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении". По его словам, "около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство". Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этим проблемам, ВОЗ наметила на 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья, международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

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Коснувшись усилившегося в последнее время роста числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах, Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что новые очаги часто связаны с местами, где скапливается много людей.

Напомним, что с приближением зимы, когда молодежь вступит в более тесный контакт с пожилым населением, количество жертв всемирной коронавирусной пандемии в Европе может пойти вверх.

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ВОЗ психика коронавирус

Источник: ТАСС

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