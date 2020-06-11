Українська
$ 26,64
30,29
  1. Мировые новости
  2. США

В ВОЗ заявили, что США пока палец о палец не ударили для выхода из организации

11 июня, 22:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Организация не получила официального уведомления о том, что Соединенные Штаты выходят из ее состава

Соединенные Штаты Америки до сих пор не сделали ничего, чтобы выйти из Всемирной организации здравоохранения, несмотря на заявление главы государства Дональда Трампа.

Об этом пишет The Hill.

В последние две недели Вашингтон "не предпринимал никаких шагов для официального выхода из состава ВОЗ".

Реклама

Организация не получила официального уведомления о том, что Соединенные Штаты выйдут из состава своих членов.

Также сотрудничество между ВОЗ и соответствующими американскими агентствами продолжается – это Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальные институты здравоохранения США. Эти структуры работают под эгидой Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В тренде
Трамп готов подавить протесты с помощью армии, а в Китай вернулся коронавирус: главное за неделю в мире

Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать непосредственно нынешний статус США в ВОЗ. Представитель этой структуры Джон Элиот заявил, что решение Трампа "приостановить финансирование ВОЗ до полного изучения деятельности организации" никоим образом не умаляет лидерства США в области глобального здравоохранения, включая пандемию", вызванную новыми коронавирусами.

Напомним, что ранее Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью приостановить отношения с ВОЗ, потому что его руководство отказалось осуществить изменения, на которых настаивала администрация США. Он обвинил ВОЗ в том, что она находится под полным контролем Китая. По словам американского президента, власти Китая и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в отношении распространения нового коронавируса.

Реклама

Ранее еще одна страна пригрозила выйти из ВОЗ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США ВОЗ организация Дональд Трамп

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Погромы в США:
Погромы в США: "русский след" и последствия для ТрампаСША
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
Грабят автосалоны и сжигают машины: в США бесчинствуют мародеры
Грабят автосалоны и сжигают машины: в США бесчинствуют мародерыСША
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книги
В США нашли сундук с драгоценностями по подсказкам из книгиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять