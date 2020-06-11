В ВОЗ заявили, что США пока палец о палец не ударили для выхода из организации

Соединенные Штаты Америки до сих пор не сделали ничего, чтобы выйти из Всемирной организации здравоохранения, несмотря на заявление главы государства Дональда Трампа.
Об этом пишет The Hill.
В последние две недели Вашингтон "не предпринимал никаких шагов для официального выхода из состава ВОЗ".
Организация не получила официального уведомления о том, что Соединенные Штаты выйдут из состава своих членов.
Также сотрудничество между ВОЗ и соответствующими американскими агентствами продолжается – это Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальные институты здравоохранения США. Эти структуры работают под эгидой Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Совет национальной безопасности Белого дома отказался комментировать непосредственно нынешний статус США в ВОЗ. Представитель этой структуры Джон Элиот заявил, что решение Трампа "приостановить финансирование ВОЗ до полного изучения деятельности организации" никоим образом не умаляет лидерства США в области глобального здравоохранения, включая пандемию", вызванную новыми коронавирусами.
Напомним, что ранее Трамп объявил, что Вашингтон намерен полностью приостановить отношения с ВОЗ, потому что его руководство отказалось осуществить изменения, на которых настаивала администрация США. Он обвинил ВОЗ в том, что она находится под полным контролем Китая. По словам американского президента, власти Китая и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в отношении распространения нового коронавируса.
Ранее еще одна страна пригрозила выйти из ВОЗ.
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