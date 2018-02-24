В заграждение Белого дома врезался автомобиль

В момент инцидента президент США Дональд Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла

В пятницу, 23 февраля, в Вашингтоне легковой автомобиль врезался в заграждения у Белого дома, где ранее задержали мужчину с арсеналом оружия.

В связи с этим входы в здание администрации президента США временно перекрыты.

Как сообщает AP, за рулем автомобиля находилась женщина. Нарушительницу задержали.

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, сообщила, что автомобиль "не проник за заградительный барьер Белого дома". Во время инцидента оружие не применялось.

В результате инцидента ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал. О состоянии водительницы не сообщается.

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В момент инцидента президент США Дональд Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. Тернбулл остается в Белом доме на время расследование инцидента.

Случаи, когда посторонние лица пытаются проникнуть на территорию Белого дома, происходят периодически. Чтобы этому помешать, работает Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства.

Напомним, мысли о прослушивании охватили Белый дом и бывших помощников президента США Дональда Трампа на фоне активизации расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы.

Но кроме несанкционированной прослушки в резиденции президента США регулярно борются с тараканами, мышами и муравьями.