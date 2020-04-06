В зоопарке Нью-Йорка тигрица заразилась коронавирусом от человека

Это первый известный в мире случай заражения тигра COVID-19

В зоопарке Бронкса, штат-Нью Йорк, коронавирус COVID-19 обнаружен у 4-летней малайской тигрицы по кличке Надя.

Об этом сообщает Общество по охране дикой природы США (WCS).

Положительный тест COVID-19 у тигрицы был диагностирован Национальной ветеринарной службой Министерства сельского хозяйства США, базирующейся в Эймсе, штат Айова.

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Заражение подозревают еще у нескольких животных. У сестры Нади, тигрицы Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель. У всех этих животных наблюдалось снижение аппетита, но в целом они чувствуют себя хорошо. Работники зоопарка говорят, что эти кошки были заражены человеком, который за ними ухаживал. Животные заболели еще до того, как у носителя вируса проявились его первые симптомы заболевания.

Неизвестно, как коронавирус будет развиваться у этих животных, поскольку разные виды могут по-разному реагировать на новые инфекции. Ветеринары ожидают, что все заболевшие представители семейства кошачьих выздоровеют.

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Четыре зоопарка Общества по охране дикой природы закрыты с 16 марта.

Ранее в бельгийском городе Льеж зафиксирован первый случай заражения кошки коронавирусом COVID-19.

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В свою очередь, Минздрав сообщил, что в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться коронавирусом от домашних животных.

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