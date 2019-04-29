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В зоопарке США впервые родился носорог после искусственного оплодотворения

29 апреля, 05:04

Ветеринары осмотрят детеныша когда убедятся, что его можно забирать от самки

Фото: Facebook

В зоопарке американского штата Майами впервые родился редкий индийский носорог после искусственного оплодотворения. Об этом заявил сам зоопарк.

Работники зоопарка надеялись на естественное размножение 7-летней Акуты с нынче 18-летним носорогом Суру, но после нескольких "неудачных попыток" специалисты организации по размножению и сохранению SEZARC в январе 2018 начали процесс искусственного оплодотворения.

"Это очень редкое рождение важно не только для зоопарка Майами, оно чрезвычайно важно для международных усилий для сохранения здоровой популяции этого сверхчувствительного вида под наблюдением человека", – отметили в зоопарке.

По словам работников зоопарка, в мамы и ребенка после родов все хорошо. Ветеринары смогут больше узнать об их состоянии уже после обследования. Их допустят к животным, когда убедятся, что детеныша можно безопасно забирать от матери.

"Очень важно, чтобы мать и детеныш смогли установить связь, который может быть вызовом для животного, что становится мамой впервые", – отметили в зоопарке.

Рождения носорога в зоопарке назвали "большой победой" для сохранения вида. По данным Международного фонда носорогов, таких животных осталось около 3500 в мире. 

Напомним, мы рассказывали что в Америке в штате Мичиган местному жителю удалось снять на видео оленя-альбиноса

Также, в Чернобыльской зоне отчуждения фотографу Антону Ефименко удалось запечатлеть редкого грызуна, которого называют "чернобыльским лемуром" или орешниковой соней. Эксперты утверждают, что тело грызуна в длину составляет около 7-9 сантиметров, а весит он примерно 27 граммов. 

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Тег США, носорог, зоопарк, животное, Майами

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