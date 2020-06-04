Вакцина против коронавируса надолго не спасет: в США дали тревожный прогноз

Если COVID-19 будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего, иммунитет будет продолжаться недолго

Существует вероятность, что вакцина против коронавируса может не дать длительной защиты от COVID-19. Такое мнение в интервью JAMA высказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

"Если COVID будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего, иммунитет будет продолжаться недолго", - сказал Фаучи.

Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех до шести месяцев и почти всегда меньше года.

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Впрочем, другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительными, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня, так и против будущих мутаций нового коронавируса.

"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно будет изменить", - говорит профессор Канзасского Университета, вирусолог Брэндон Декоски.

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Национальный институт здоровья США сейчас проводит клинические испытания вакцины вместе с компанией Moderna. Фаучи говорит, что ученые планируют привлечь 30 000 человек к третьей фазе испытаний, которая начнется в июле.

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Следует заметить, что американские ученые и официальные лица надеются получить вакцину против COVID-19 уже через 12-18 месяцев после того, как китайские ученые определили его генетический код.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выбрал пять компаний, которые будут производить вакцину от коронавируса.

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