Українська
$ 26,75
29,96
  1. Мировые новости
  2. США

Вакцина против коронавируса надолго не спасет: в США дали тревожный прогноз

4 июня, 09:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Если COVID-19 будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего, иммунитет будет продолжаться недолго

Существует вероятность, что вакцина против коронавируса может не дать длительной защиты от COVID-19. Такое мнение в интервью JAMA высказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Энтони Фаучи.

"Если COVID будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего, иммунитет будет продолжаться недолго", - сказал Фаучи.

Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех до шести месяцев и почти всегда меньше года.

Реклама

Впрочем, другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительными, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня, так и против будущих мутаций нового коронавируса.

"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно будет изменить", - говорит профессор Канзасского Университета, вирусолог Брэндон Декоски.

В тренде
Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

Читайте также: Добровольно-принудительно: в России вакцину от коронавируса будут испытывать на солдатах

Национальный институт здоровья США сейчас проводит клинические испытания вакцины вместе с компанией Moderna. Фаучи говорит, что ученые планируют привлечь 30 000 человек к третьей фазе испытаний, которая начнется в июле.

Реклама

Следует заметить, что американские ученые и официальные лица надеются получить вакцину против COVID-19 уже через 12-18 месяцев после того, как китайские ученые определили его генетический код.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выбрал пять компаний, которые будут производить вакцину от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Голос Америки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Погромы в США:
Погромы в США: "русский след" и последствия для ТрампаСША
Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами
Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтамиСША
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошлоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять