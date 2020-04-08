Вакцину от коронавируса в США начали испытывать на людях

В случае, если испытания будут успешны, компания произведет миллион доз до конца года

Власти Соединенных Штатов одобрили заявку компании Inovio о начале клинических испытаний потенциальной вакцины на людях новой против коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении издания Business Insider.

"На этой неделе небольшая биотехнологическая компания из Пенсильвании планирует начать инъекцию добровольцам потенциальной вакцины против коронавируса, после получения регуляторного разрешения для начала клинических испытаний", - говорится в сообщении.

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Около 40 здоровых добровольцев будут участвовать в двух испытаниях в Филадельфии и Канзас-Сити.

Первому добровольцу исследователи ввели вакцину в понедельник, 6 апреля. В случае, если испытания будут успешны, компания планирует произвести миллион доз вакцины еще до конца текущего года.

Напомним, ранее федеральные власти США выдали разрешение на начало клинических испытаний второй вакцины от коронавируса. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, 10 "терапевтических средств" для лечения этой инфекции уже проходят испытания в Соединенных Штатах.

Также мы сообщали о том, как британские врачи набрали более 20 тысяч добровольцев для испытаний лекарства от коронавируса, и каждому из них обещали порядка пяти тысяч фунтов оплаты.

Ранее турецкие врачи сообщили о важном прорыве в создании вакцины против коронавируса.

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