Вашингтон готов применять любые меры против Каракаса — Помпео

Против Венесуэлы уже действуют санкции США

Майк Помпео. Фото: AFP

Вашингтон готов применять любые меры против Каракаса — Помпео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/819/114/5c48191148ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/819/114/5c48191148ff3.jpg 2019-03-13T03:26:27+02:00 США Против Венесуэлы уже действуют санкции США

В США не исключат возможности задействовать все экономическое для оказания давления на Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы готовы применять любые доступные нам меры в сфере экономики в Венесуэле", — заметил глава американской дипломатии. Он напомнил, что в отношении Каракаса действуют санкции США. "Мы надеемся на положительный исход в этой стране и работаем над этим", — резюмировал он.

В свою очередь, Европейский союз выступает категорически против военного сценария решения венесуэльского кризиса, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, ранее парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране из-за масштабного блэкаута - из-за аварии на крупнейшей ГЭС практически вся страна осталась без электричества.

Мы также писали, что замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо назвал случившееся последствиями теракта.

А о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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