Вашингтон готов применять любые меры против Каракаса — Помпео
Против Венесуэлы уже действуют санкции США
В США не исключат возможности задействовать все экономическое для оказания давления на Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
"Мы готовы применять любые доступные нам меры в сфере экономики в Венесуэле", — заметил глава американской дипломатии. Он напомнил, что в отношении Каракаса действуют санкции США. "Мы надеемся на положительный исход в этой стране и работаем над этим", — резюмировал он.
В свою очередь, Европейский союз выступает категорически против военного сценария решения венесуэльского кризиса, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Напомним, ранее парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране из-за масштабного блэкаута - из-за аварии на крупнейшей ГЭС практически вся страна осталась без электричества.
Мы также писали, что замминистра иностранных дел Боливарианской республики по международным связям Вильям Кастильо назвал случившееся последствиями теракта.
А о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Вашингтон готов применять любые меры против Каракаса — Помпео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Просишь Господа и электричество возвращается: Мадуро призвал венесуэльцев молиться за свет
Венесуэльский лидер попросил граждан экономить свет после блэкаута
Гуайдо назвал ближайшие дни в Венесуэле решающими в борьбе за власть
Оппозиционер готов идти на президентский дворец Мадуро Мирафлорес
В Венесуэле митинг оппозиции закончился без происшествий
Жители бедных районов Каракаса на акции протеста не вышли
Возвращение света: в Каракасе электричество появилось в домах и на улицах
Свет появился на улицах и в небольших магазинах