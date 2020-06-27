Вашингтон хотят сделать отдельным штатом США: за закон уже проголосовали

Столица Соединенных Штатов Америки, город Вашингтон, который еще совсем недавно был охвачен беспорядками, может стать новым, 51-ым, штатом страны.

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Как сообщает ABC News, за это 26 июня проголосовала Палата представителей США. Инициированный демократами первый в истории закон о новом статусе Вашингтона поддержали 232 конгрессмена, тогда как против выступили 180.

Стоит отметить, что в настоящее время 600-тысячный Вашингтон административно относится к округу Колумбия, который не является частью какого-либо штата.

Любопытно, что из-за этого жители столицы вплоть до 1961 года не могли голосовать на президентских выборах и до сих пор имеют в Палате представителей лишь одного делегата, и то – без права голоса. Эту функцию уже почти 30 лет исполняет Элеонора Холмс Нортон. В Сенате округ Колумбия не представлен никак.

"США являются единственной демократической страной в мире, которая отказывает жителям своей столицы в праве голоса в своем государственном законодательном органе", – говорит Холмс Нортон.

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Также, по ее словам, округ Колумбия перечисляет в федеральную казну больше налогов как на душу населения, так и в целом, чем 22 других штата, а его население больше штатов Вайоминг и Вермонт.

Впрочем, Сенат закон о "повышении" статуса Вашингтона вряд ли примет – республиканцы, которые удерживают большинство в верхней палате Конгресса, будут голосовать против. Президент США Дональд Трамп также выступил против данной инициативы, а в Белом доме обещали наложить вето на законопроект в случае его принятия Конгрессом.

Оппоненты-республиканцы утверждают, что руководство нового штата может оказывать чрезмерное влияние на столицу страны. Они считают, что авторы законопроекта просто хотят заполучить "еще двух сенаторов-демократов".

Впрочем, бюрократические проволочки не мешают американской столице жить своей жизнью. Например, в марте в городе объявили чрезвычайную ситуациюиз-за опасений о распространения нового коронавируса.

А в прошлом году в городе, недалеко от Белого дома, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и еще шестеро были ранены.

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