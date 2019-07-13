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Вашингтон и Анкара обсудили поставку российских С-400 в Турцию

13 июля, 01:27

Анкара продолжает оценивать предложение США по поставкам зенитных ракетных комплексов

Фото: Википедия
Фото: Википедия.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер обсудили по телефону поставку российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер провели телефонные переговоры. В ходе них обсуждались поставки в Турцию систем противовоздушной обороны и последние события в Сирии.

Глава Минобороны Турции также отметил, что Анкара продолжает оценивать предложение США по поставкам зенитных ракетных комплексов.

Предложение турецкой стороны о создании совместной с США и НАТО рабочей группы для урегулирования разногласий из-за поставок С-400 все еще в силе.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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Тег США, Турция, РФ, с-400

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Источник:

ТАСС

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