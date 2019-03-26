Вашингтон не потерпит: Болтон прокомментировал прибытие российских военных в Венесуэлу

Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы, – заявил Болтон

Фото: AFP

Вашингтон не потерпит: Болтон прокомментировал прибытие российских военных в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/395/9c5/5c53959c54609.jpg 2019-03-26T03:47:00+02:00 США Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы, - заявил Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты. Об этом он написал в Twitter.

"Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в достижение общих целей странами западного полушария – демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы", – говорится в сообщении.

Болтон подчеркнул, что США "посылают в Венесуэлу продовольствие и медикаменты, вместо того чтобы направлять туда ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора". "Россия должна работать с международным сообществом для поддержки венесуэльского народа", – заметил советник Дональда Трампа.

В Организации американских государств ранее также выступили против присутствия на венесуэльской территории российских военных. "Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власти режимом", – отмечается в распространенном сообщении.

Ранее стало известно, что в международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных. По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.

Напомним, ранее депутаты местного парламента заподозрили попытки вывоза из Венесуэлы в Россию 20 тонн золота. Оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию свой "золотой запас".

В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что администрация Мадуро пытается вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. "Режим Мадуро делает попытки продолжить кражу наших денег. Они пытаются вывезти 1,2 млрд долларов в Уругвай. Призываю Уругвай отказаться от участия в грабеже государственных денег венесуэльского народа".

А тем временем действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро мерещится заговор от США. Он считает, что задержанная властями "террористическая группа" во главе с Роберто Марреро, секретарем лидера оппозиции Хуана Гуайдо, собиралась нападать на больницы и станции метро Каракаса.

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