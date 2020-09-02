Українська
$ 27,6
33,07
  1. Мировые новости
  2. США

Вашингтон не присоединиться к глобальной инициативе по разработке вакцины против коронавируса

2 сентября, 06:16

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Более 170 стран участвуют в этой инициативе ВОЗ

США, которые отказались от "путинской" вакцины, не будут участвовать в международных усилиях по разработке и распространению вакцины против COVID-19, ведь поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения.

Реклама

Об этом сообщил Белый дом.

"Соединенные Штаты будут продолжать привлекать наших международных партнеров для обеспечения того, чтобы мы победили этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая", – заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

"Президент не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина соответствует собственному золотому стандарту Минздрава США по безопасности и эффективности, тщательно тестируется и спасает жизни", – добавил он.

В тренде
"Будет резня" – Лукашенко о приходе к власти оппозиции

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) – COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.

Реклама

Сейчас в США две вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech проходят испытания третьей фазы. Как ожидается, еще две начнут испытания третьей фазы к середине сентября.

Тем временем "путинская" вакцина на экспорт не пойдет еще 100 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцина коронавирус

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото
Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фотоFun
НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства Альянса
НАТО заявило о нарушении Россией воздушного пространства АльянсаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять