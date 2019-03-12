Вашингтон отзовет всех сотрудников своего посольства из Венесуэлы

Решение Соединённых Штатов Америки отражает ухудшение ситуации в Венесуэле

Майк Помпео. Фото: AFP

Вашингтон отзовет всех сотрудников своего посольства из Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ae9/5be/5c4ae95bee98c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ae9/5be/5c4ae95bee98c.jpg 2019-03-12T06:56:10+02:00 США Решение Соединённых Штатов Америки отражает ухудшение ситуации в Венесуэле

США планируют отозвать на этой неделе всех оставшихся сотрудников посольства США в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

"США отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе, — заметил он. — Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала в посольстве стало препятствием для политики Вашингтона".

Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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