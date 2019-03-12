Вашингтон отзовет всех сотрудников своего посольства из Венесуэлы
Решение Соединённых Штатов Америки отражает ухудшение ситуации в Венесуэле
США планируют отозвать на этой неделе всех оставшихся сотрудников посольства США в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.
"США отзовут весь оставшийся персонал из посольства в Венесуэле на этой неделе, — заметил он. — Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также вывод о том, что присутствие дипломатического персонала в посольстве стало препятствием для политики Вашингтона".
Напомним, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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