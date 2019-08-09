Вашингтон пригрозил Берлину, что может вывести часть войск из Германии

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону, Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП

/ Фото: AFP

Посол США в Германии Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военнослужащих из Федеративной Республики в другое место из-за нежелания Берлина повысить военные расходы. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA.

"Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей", – сказал он.

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По его словам, "многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону". Теперь все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать, добавил Гренелл.

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США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону 44,9 млрд евро, это примерно 1,2% от ВВП.

В Германии расквартированы 35 тыс. американских военнослужащих и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американские войска. В середине июня президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Варшава на свои средства построит объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Он подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. По его словам, речь шла о 2 тысячах военнослужащих.

Напомним, Трамп одобрил выделение Украине 250 млн на оборону.

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