Вашингтон увидел угрозу в действиях Международного уголовного суда в Гааге

Сегодня, 00:24

США готовы к санкциям против Международного уголовного суда

Вашингтон увидел угрозу в действиях Международного уголовного суда в Гааге

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд (МУС) опасным и безответственным на фоне намерений суда расследовать вероятные военные преступления американцев в Афганистане.

"Теоретически, МУС привлекает виновников самых вопиющих зверств к ответственности за их преступления, выносит справедливое решение по отношению к жертвам и сдерживает будущие злоупотребления. На практике, однако, суд является неэффективным, безответственным и абсолютно небезопасным", – сказал он, передает AFP.

По словам Болтона, Вашингтон отвергает любое решение суда об уголовном преследовании американских военнослужащих и сотрудников разведслужб за предполагаемые преступления против задержанных в Афганистане.

Он назвал расследование военных преступлений в Афганистане "совершенно необоснованным и незаконным".

Советник Белого дома добавил, что США будут использовать любые средства, необходимые для защиты американских граждан и союзников от несправедливого судебного преследования.

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В частности, США готовы ввести финансовые санкции и привлечь к уголовной ответственности представителей суда, если они будут действовать против американцев.

"Мы запретим судьям и обвинителям въезжать в Соединенные Штаты. Мы наложим санкции на их средства в финансовой системе США, и они подвергнутся уголовному преследованию в США", – сказал он, добавив, что "ответные меры" будут применены против любой компании или государства, которые будут помогать МУС в расследовании против американцев.

Ранее сообщалось, что американские солдаты в Афганистане убивали мирных жителей и расчленяли их тела, оставляя себе в качестве трофеев зубы и кости убитых людей.

Также американских солдат обвинили в убийстве мирных афганцев из спортивного интереса.
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