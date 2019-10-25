Вашингтон вводит новые правила гуманитарной торговли с Тегераном

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Соединенные Штаты Америки вводят новый механизм для международных компаний, позволяющий им поставлять гуманитарные товары Ирану, не нарушая санкций, говорится в заявлении Минфина США.

"Новый гуманитарный механизм поможет международным компаниям, которые стремятся к торговле с Ираном товарами гуманитарного значения, убедиться в том, что они не столкнутся с санкциями (за это – Ред.)", – отмечается в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Механизм, разработанный американским Минфином совместно с Госдепом, призван гарантировать прозрачность торговли. Ранее со стороны США в адрес Ирана звучали обвинения в том, что он под прикрытием торговли товарами гуманитарного назначения проводил запрещенные транзакции и спонсировал организации, которые Вашингтон признает террористическими.

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По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, механизм "облегчит иностранным правительствам, финансовым институтам и частным компаниям взаимодействие по линии гуманитарной торговли и сократит риск того, что деньги попадут не в те руки". С помощью новых мер США обяжут участников механизма отправлять Вашингтону все подробные данные о транзакциях.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД – соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией и Францией по иранской ядерной программе – Ред.) и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

Тегеран в ответ прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке.

Ранее сообщалось, что Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном.

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, – вы можете узнать в видеосюжете:

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