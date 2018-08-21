Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США

Сегодня, 16:56

Ряд санкций против России США ввели за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Санкции продолжают действовать. Фото: Fotolia / KLimAx Foto
Санкции продолжают действовать. Фото: Fotolia / KLimAx Foto

Американские власти заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Такие данные приводятся в тексте вступительного слова заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США.

На этих слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.

"Действия (американского) Министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", – отмечает Манделкер.

Как известно, ряд санкций против России США ввели за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, 8 августа Госдеп заявил о введении нового пакета санкций против России за использование химического оружия в Британии.

Также в Москве готовятся к принятию "адского" закона о санкциях против России  авторства сразу шести сенаторов из Республиканской и Демократической партии: демократов – Роберта Менендеса, Бена Кардина и Джин Шахин; и республиканцев – Линдси Грэма, Кори Гарднера и Джона Маккейна. Документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно, что Россия спонсирует терроризм, а от Трампа – чтобы он потребовал от России вернуть Крым и осудил вмешательство Москвы в американские выборы.

Кроме того, Конгрессе зарегистрирован похожий закон авторства сенаторов республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".
Россия, США, санкции
Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Трамп назвал условие снятия санкций с России

Сегодня, 02:13

Президент США отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным

Россия

Дмитрий Песков. Фото: AFP

Будем делать, как Путин: в Кремле прокомментировали масштабные санкции США

Вчера, 15:08

Дмитрий Песков призывает дождаться, когда новые ограничения будут введены
Загрузка...

Экономика

Экологов беспокоит строительство на морском участке. Фото: gazprom.ru

СМИ выяснили, когда США ударит санкциями по "Северному потоку - 2"

18 Августа, 21:04

У Трампа уже обсуждают детали грядущих ограничений, сообщают источники

США

«Адский» законопроект шестерки будет одобрен, но серьезно смягчен. Фото: AFP

Новые санкции против России: формулировки "адского закона" могут существенно смягчить

18 Августа, 07:57

Скорее всего в законопроекте останутся санкции, касающиеся операций с новым госдолгом РФ, российских финансовых институтов, прежде всего Внешэкономбанка, а вот наиболее спорными будут санкции против российской энергетики

Бизнес

Российским издательствам грозят санкции в Украине: названы условия

17 Августа, 15:56

В Госкомтелерадио ожидают снижения импорта в Украину книг из России

Евросоюз

Фото: AFP

"Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом

17 Августа, 07:52

По словам Бориса Райтшустера, немецкое общество не готово открывать глаза на происходящее на Донбассе

США

Курт Волкер. Фото: архив

Волкер назвал условие отмены санкций против РФ

15 Августа, 22:44

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины отметил, что санкции уже имеют эффект, хотя пока "не изменили фундаментально политику России относительно Крыма и Донбасса"

Политика

Курт Волкер. Фото: архив

Ответ Запада на агрессию РФ стал неожиданностью для Путина - Волкер

15 Августа, 10:11

Страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей
Загрузка...