Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США

Ряд санкций против России США ввели за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

Американские власти заморозили российские активы в США на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Такие данные приводятся в тексте вступительного слова заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер, подготовленного к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США.

На этих слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.

"Действия (американского) Министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", – отмечает Манделкер.

Как известно, ряд санкций против России США ввели за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, 8 августа Госдеп заявил о введении нового пакета санкций против России за использование химического оружия в Британии.

Также в Москве готовятся к принятию "адского" закона о санкциях против России авторства сразу шести сенаторов из Республиканской и Демократической партии: демократов – Роберта Менендеса, Бена Кардина и Джин Шахин; и республиканцев – Линдси Грэма, Кори Гарднера и Джона Маккейна. Документ, среди прочего, запрещает резидентам США участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу, и предлагает заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в частности российских банков: ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Банк Москвы.

Помимо этого сенаторы предлагают подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина и признать законодательно, что Россия спонсирует терроризм, а от Трампа – чтобы он потребовал от России вернуть Крым и осудил вмешательство Москвы в американские выборы.

Кроме того, Конгрессе зарегистрирован похожий закон авторства сенаторов республиканца Марко Рубио и демократа Криса Ван Холлена.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".