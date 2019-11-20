Важного свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе США

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Армия США будет защищать ключевого свидетеля по делу импичмента Трампа, подполковника Александра Виндмана и его семью. В случае необходимости их могут переместить на военную базу. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Виндман в ходе расследования импичмента президента Дональда Трампа обеспокоен по поводу его безопасности.

"Представитель США, который говорил на условиях анонимности, сказал, что армия проводит оценку безопасности, так как Виндман выразил обеспокоенность по поводу безопасности его семьи. Чиновник добавил, что Виндман и его семья могут быть перемещены на базу, если угроза для него возрастет", – говорится в сообщении.

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Чиновник также добавил, что армия примет аналогичные меры предосторожности, если кто-либо из военнослужащих обратится с такими проблемами.

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Александр Виндман был среди тех, кто слушал июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским и что он намеревался обвинить американского лидера в подрыве национальной безопасности.

Напомним, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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