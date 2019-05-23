Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Авиакатастрофа Boeing в Эфиопии: на компанию подали в суд на 276 млн долларов

23 мая, 14:29

Француженка Надеж Дюбуа-Сес обвиняет авиастроительную компанию в корпоративной жадности


На американскую компанию Boeing подали крупный иск в связи с авиакатастрофой модели 737 MAX в Эфиопии в марте.

Иск в суд американского Чикаго на одного из крупнейших авиастроителей в мире подала гражданка Франции Надеж Дюбуа-Сес, муж которой стал одной из 157 жертв крушения.

Вдова требует компенсировать ей 276 млн. долларов и наказать компании за корпоративную жадность, обвинив корпорацию Boeing в том, что ее руководство поставило желание выгоды превыше безопасности пассажиров.

Напомним, что самолет Ethiopian Airlines разбился 10 марта, погибли все 157 человек на борту – 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Авиакатастрофа лайнера этой модели стала второй за менее полугода. После этого эксплуатацию Boeing 737 MAX  остановили по всему миру.

Мы также писали, что в Boeing завершили работу над изменениями в программном обеспечении самолетов 737 MAX, эксплуатация которых была прекращена после катастроф в Индонезии и Эфиопии.

После предоставления Федеральному авиационному управлению США информации  о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета, Boeing с ФАУ примут решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Эфиопия, крушение, иск, самолет, Boeing, авиакатастрофа, авиастроение

Вы сейчас просматриваете новость " Авиакатастрофа Boeing в Эфиопии: на компанию подали в суд на 276 млн долларов". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Boeing не стали усовершенствовать системы лайнера 737 Max после крушения в Индонезии – СМИ

15 мая, 05:45

Шла речь даже о том, чтобы временно прекратить эксплуатацию самолетов

Причиной крушения Боинга в Эфиопии стала птица – СМИ

4 апреля, 08:47

Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ

5 апреля, 11:55

Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Эксперты назвали причину крушения Boeing в Эфиопии и Индонезии

29 марта, 11:06

Согласно данным бортовых самописцев, система MCAS автоматически активировалась до того, как самолет резко начал пикировать

И снова проблемы с Боингами: Singapore Airlines обнаружили поломку двигателей

2 апреля, 14:31

В авиакомпании отметили, что "безопасность – главная задача"

В гражданской авиации США не могут назвать дату возвращения Boeing 737 в эксплуатацию

Сегодня, 04:07

ФАУ не собирается спешить с предоставлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Киев передумал покупать львовские трамваи

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Сегодня, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Сегодня, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Коваль установил рекорд в Саудовской Аравии

"Наверное, на свадьбах он выступать уже не будет": отец Максима

Жанна Бадоева: не понимаю, почему я вела себя так глупо
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь