Авиакатастрофа Boeing в Эфиопии: на компанию подали в суд на 276 млн долларов
Француженка Надеж Дюбуа-Сес обвиняет авиастроительную компанию в корпоративной жадности
На американскую компанию Boeing подали крупный иск в связи с авиакатастрофой модели 737 MAX в Эфиопии в марте.
Иск в суд американского Чикаго на одного из крупнейших авиастроителей в мире подала гражданка Франции Надеж Дюбуа-Сес, муж которой стал одной из 157 жертв крушения.
Вдова требует компенсировать ей 276 млн. долларов и наказать компании за корпоративную жадность, обвинив корпорацию Boeing в том, что ее руководство поставило желание выгоды превыше безопасности пассажиров.
Напомним, что самолет Ethiopian Airlines разбился 10 марта, погибли все 157 человек на борту – 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
Авиакатастрофа лайнера этой модели стала второй за менее полугода. После этого эксплуатацию Boeing 737 MAX остановили по всему миру.
Мы также писали, что в Boeing завершили работу над изменениями в программном обеспечении самолетов 737 MAX, эксплуатация которых была прекращена после катастроф в Индонезии и Эфиопии.
После предоставления Федеральному авиационному управлению США информации о том, как должны действовать пилоты в различных режимах полета, Boeing с ФАУ примут решение о сроках проведения сертификационных летных испытаний.
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