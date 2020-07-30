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Ведущие республиканцы отвергли идею Трампа перенести выборы: Дата высечена на камне

30 июля, 19:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Трампу напомнили, что выборы в прошлом проходили в США, даже несмотря на кризисы

Ключевые однопартийцы президента США Дональда Трампа категорически отвергли его идею изучения возможности переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов из-за пандемии . Данная инициатива не нашла поддержки в том числе у лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла.

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Комментируя предложение главы государства, этот влиятельный законодатель заявил в четверг, что дата выборов, запланированных на 3 ноября, "высечена в камне". При этом Макконнелл напомнил, что выборы в прошлом проходили в США, несмотря на кризисы.

Кроме того, идею Трампа отвергли влиятельные сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Тед Круз.

"Думаю, отсрочка в проведении выборов не была бы хорошей идеей", — сказал журналистам Грэм, являющийся председателем юридического комитета верхней палаты Конгресса.

Предложение главы администрации США не поддержал уже и ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса.

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Напомним, за 100 дней до выборов в США двумя главными претендентами на пост главы Белого дома являются 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Также напомним, что 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Протесты за кампанию: как беспорядки в США влияют на выборы президента" .

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Источник: ТАСС

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