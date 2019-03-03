"Великолепный успех": появилась реакция Трампа на запуск Falcon 9 в космос
Президент поздравил SpaceX и всех причастных к успешному эксперименту, на что получил ответ Илона Маска
Американский президент Дональд Трамп назвал великолепным успехом запуск к Международной космической станции ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.
В связи с этим он поздравил принадлежащую Илону Маску компанию SpaceX, которая и провела пуск.
"NASA снова дают жару. Великолепная работа и успех. Поздравляю SpaceX и всех остальных!" – написал хозяин Белого дома в своем Twitter.
В ответ на это Маск поблагодарил Трампа за поздравление и поддержку NASA, признав роль космического агентства в успешном проведении эксперимента.
Стоит отметить, что космический корабль должен достичь МКС 3 марта. Полет проходит в беспилотном режиме, однако на борту корабля находится манекен Ripley.
Как мы уже писали, в NASA назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.
Кроме того, ранее NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в разрабатываемых ими пилотируемых кораблях, которые могут отразиться на безопасности полетов.
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