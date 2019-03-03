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"Великолепный успех": появилась реакция Трампа на запуск Falcon 9 в космос

Сегодня, 10:55

Президент поздравил SpaceX и всех причастных к успешному эксперименту, на что получил ответ Илона Маска

Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9. Фото: Flickr
"Великолепный успех": появилась реакция Трампа на запуск Falcon 9 в космос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b96/523/5c7b96523c7f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b96/523/5c7b96523c7f1.jpg США Президент поздравил SpaceX и всех причастных к успешному эксперименту, на что получил ответ Илона Маска

Американский президент Дональд Трамп назвал великолепным успехом запуск к Международной космической станции ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon.

В связи с этим он поздравил принадлежащую Илону Маску компанию SpaceX, которая и провела пуск.

"NASA снова дают жару. Великолепная работа и успех. Поздравляю SpaceX и всех остальных!" – написал хозяин Белого дома в своем Twitter.

В ответ на это Маск поблагодарил Трампа за поздравление и поддержку NASA, признав роль космического агентства в успешном проведении эксперимента.

Стоит отметить, что космический корабль должен достичь МКС 3 марта. Полет проходит в беспилотном режиме, однако на борту корабля находится манекен Ripley.

Как мы уже писали, в NASA назвали успешный запуск Crew Dragon ключевым шагом к восстановлению пилотируемых космических полетов с американской территории после многолетнего перерыва в результате закрытия программы Space Shuttle в 2011 году.

Кроме того, ранее NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в разрабатываемых ими пилотируемых кораблях, которые могут отразиться на безопасности полетов.

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Тег NASA, космос, мкс, космическая программа, SpaceX, Falcon 9, Crew Dragon

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