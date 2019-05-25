Венесуэльская оппозиция заняла посольства республики в Вашингтоне

Сейчас все шесть объектов недвижимости, принадлежащих дипмиссии Венесуэлы в США, перешли под контроль оппозиции

Фото: AFP

Венесуэльская оппозиция взяла под свой контроль здание посольства республики в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Карлоса Веккьо, представляющего лидера оппозиции Хуана Гуайдо в США.

"Веккьо в пятницу взял под свой контроль здание посольства своей страны в Джорджтауне. Он немедленно поднял национальный флаг и развернул плакат с гербом Венесуэлы", — говорится в сообщении.

По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который был якобы нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink ("Коуд пинк").

"К настоящему моменту были возвращены и взяты под защиту все шесть объектов недвижимости, принадлежащих дипмиссии Венесуэлы в США", — утверждает оппозиция.

Ранее приспешники президента Мадуро находились примерно с середины апреля внутри венесуэльского посольства в США, не давая занять его представителям оппозиции во главе с Веккьо. Полиция вошла на территорию дипмиссии и арестовала последних четырех активистов, остававшихся в здании.

Госдепартамент объявил о намерении передать под контроль оппозиции венесуэльское посольство.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

В то же время, позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами.

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