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Вице-президент компании Boeing ушел в отставку

12 июля, 08:24

Линдблад проработал в Boeing 34 года

Фото The Seattle Times
Фото The Seattle Times.

Вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад, который отвечал за производство новых Boeing 737 MAX, уходит со своего поста после двух катастроф самолетов этой модели. Об этом сообщило издание The Seattle Times.

Как отмечается в сообщении, Линдблада в августе прошлого года назначили ответственным, чтобы он исправил ошибки в процессе производства и поставки комплектующих. Компания имела проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей.

Линдблад, 57 лет, работал в Boeing 34 года. Глава подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевин Макаллистер сказал, что никто не заставлял Линдблада подавать в отставку. Он сам решил уйти в конце прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения испытаний на тренажере на прошлой неделе эксперты ФАУ выявили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 Max. Недочет, по информации издания, заключается в том, что в ситуации, когда определенная ошибка в работе процессора спровоцировала неуправляемое смещение хвоста самолета в горизонтальной оси, пилотам потребовалось слишком много времени, чтобы заметить неполадку. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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Тег увольнение, катастрофа, самолеты, Boeing, авиа, компания, Boeing-737

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