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Вице-президент США назвал причины ужесточения санкций против Ирана

23 июня, 18:19

Пенс напомнил о сбитом беспилотнике и атаке на танкеры в Оманском проливе

Конгресс США
Конгресс США. Фото: Facebook

Введение новых санкций против Ирана, о которых 24 июня объявит президент США Дональд Трамп, будет ответом Вашингтона на сбитый американский беспилотник и нападение на танкеры в Оманском проливе. Об этом заявил в вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS.

"Мы ожидаем, что завтра (24 июня — Ред.) президент объявит об очередном раунде санкций в ответ на сбитый Ираном американский беспилотник, а также на атаку на два танкера в [Оманском] заливе, которая явно была совершена Ираном", — отметил он.

Напомним, противостояние между США и Ираном обострилось после того, как иранская ракета "земля-воздух" сбила беспилотник американских вооруженных сил в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Тегеран заявлял, что объект был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана.

За такие действия президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране. Также стало известно, что Трамп объявил о новых санкциях США против Ирана. Американский президент заверил, что планы военных ударов остаются "на столе".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе . Также мы сообщали, что Трамп назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.


В свою очередь, постоянное представительство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США.

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Тег Иран, США, санкции, Пенс

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Источник:

ТАСС

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