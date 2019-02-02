Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Вице-президент США о ситуации в Венесуэле: время для диалога с Мадуро прошло

Вчера, 09:45

Пенс заявил об необходимости свержения режима Мадуро

Фото: AFP
Вице-президент США о ситуации в Венесуэле: время для диалога с Мадуро прошло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/025/dd3/5c5025dd3a117.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/025/dd3/5c5025dd3a117.jpg США Пенс заявил об необходимости свержения режима Мадуро

США не будут вести диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Deutcshe Welle.

"Это не время для диалога. Пришло время действий", – сказал он, отклонив возможность переговоров с Мадуро.

Такое заявление прозвучало в ходе выступления перед венесуэльскими эмигрантами в Майами накануне масштабных протестов оппозиции в Венесуэле.

По словам Пенса, раньше в арсенале Мадуро были все варианты действий, однако тот ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его. 

Как известно, что США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, США, Мадуро, Пенс

Вы сейчас просматриваете новость " Вице-президент США о ситуации в Венесуэле: время для диалога с Мадуро прошло". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оппозиция Венесуэлы готова к переговорам: озвучен ультиматум Гуайдо

1 февраля, 17:00

Демонстранты пойдут властям навстречу, только если те согласятся передать власть, начать переходной период и провести выборы

Кризис в Венесуэле: Гуайдо не исключил возможность военного вмешательства США

1 февраля, 08:02

Лидер венесуэльской оппозиции назвал интервенцию Соединенных Штатов нежелательной

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади