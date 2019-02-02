Вице-президент США о ситуации в Венесуэле: время для диалога с Мадуро прошло
Пенс заявил об необходимости свержения режима Мадуро
США не будут вести диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Deutcshe Welle.
"Это не время для диалога. Пришло время действий", – сказал он, отклонив возможность переговоров с Мадуро.
Такое заявление прозвучало в ходе выступления перед венесуэльскими эмигрантами в Майами накануне масштабных протестов оппозиции в Венесуэле.
По словам Пенса, раньше в арсенале Мадуро были все варианты действий, однако тот ими не воспользовался.
"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", – подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.
Как известно, что США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
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