Вице-президент США о ситуации в Венесуэле: время для диалога с Мадуро прошло

Пенс заявил об необходимости свержения режима Мадуро

Фото: AFP

Вице-президент США о ситуации в Венесуэле: время для диалога с Мадуро прошло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/025/dd3/5c5025dd3a117.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/025/dd3/5c5025dd3a117.jpg 2019-02-02T09:45:00+02:00 США Пенс заявил об необходимости свержения режима Мадуро

США не будут вести диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает Deutcshe Welle.

"Это не время для диалога. Пришло время действий", – сказал он, отклонив возможность переговоров с Мадуро.

Такое заявление прозвучало в ходе выступления перед венесуэльскими эмигрантами в Майами накануне масштабных протестов оппозиции в Венесуэле.

По словам Пенса, раньше в арсенале Мадуро были все варианты действий, однако тот ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его.

Как известно, что США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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