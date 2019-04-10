Вице-президент США указал России "на выход" из Венесуэлы
Майк Пенс призывает Москву дать венесуэльскому народу самостоятельно восстановить демократию в своем государстве
Иран и Россия должны вывести свои силы из Венесуэлы, считает вице-президент США Майк Пенс.
"Будь то Россия или Иран, президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что России и Ирану нечего делать в Венесуэле. Они должны отойти в сторону и дать возможность народу Венесуэлы восстановить демократию", – заявил он журналистам после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Пенс добавил, что Соединенные Штаты намерены представить в ООН проект резолюции о легитимности Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы.
"Мы представим резолюцию в какой-то форме", — сказал он, не став уточнять, когда именно это может произойти.
На самом заседании американский вице-президент, что "США готовят проект резолюции, признающий легитимность Хуана Гуайдо" и призвал всех поддержать его.
Напомним, что ранее в правительстве США сообщили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".
Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео озвучил готовность США использовать "другие средства", поскольку дипломатические попытки убедить Россию вывести военный персонал из Венесуэлы не нашли никакого отклика у Москвы.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле является одной из главных тем дня. С остальными темами дня вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Вице-президент США указал России "на выход" из Венесуэлы". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена будет высокой: США сделали России грозное предупреждение по Венесуэле
В Вашингтоне боятся, что ситуация с военными скорее ухудшится, чем улучшится
Трамп рассказал, как США могут превратиться в Венесуэлу
Президент США считает, что к хаосу в стране приводит социализм
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды
В Венесуэле парламент разрешил продолжить расследование против Гуайдо
Конституционная ассамблея поддерживает президента Мадуро