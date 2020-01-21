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Видео из Сирии: американские солдаты поставили на место российских военных

21 января, 17:40

СМИ сообщают об увеличении количества американских военных и техники в районе месторождения

Встреча американских и российских военных в Сирии. Скриншот

Встреча американских и российских военных в Сирии. Скриншот

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Журналист Мохамед Хассан опубликовал в Twitter, видеоролик на котором военные США заблокировали россиянам дорогу к нефтяному месторождению в Сирии. Как сообщил журналист, инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Румейлан, куда направлялся российский патруль.

Ранее о том, что американские солдаты заблокировали российский военный патруль на пути к нефтяному месторождению, сообщало агентство Anadolu. Между двумя группами возникла напряженность, когда американские солдаты попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе от Хасаки.

Журналист Мохамед Хассан также сообщил об увеличении количества американских военных и техники в районе месторождения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение оставить часть американского военного контингента в Сирии, одной из их главных задач солдат будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

Как известно, ранее президенты Турции и России – Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин – провели встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании в Сирии.

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нефть Россия Сирия США

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