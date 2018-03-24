Видеошок: в США крупный град пробил крыши и стекла дорогих спорткаров

Сегодня, 06:26

Больше всего пострадали автомобили, стоящие на открытых площадках — у домов, на парковках

Скрин с видео
Скрин с видео

На днях юго-восточное побережье США (штаты Флорида, Алабама и Джорджия) пострадало от катаклизма. Сильный ветер в сочетании с огромным градом нанес колоссальное количество ущерба.

Больше всего пострадали автомобили, стоящие на открытых площадках — у домов, на парковках. Как можно видеть на фото, у машин оказались побиты, а в некоторых случаях даже пробиты кузова и стекла. Местами с неба падали шары льда, еле помещающиеся в ладонь.

Напомним, в Великобритании уничтожили суперкар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее непригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины и ее никто не угонял. По его словам, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.

Ранее в Сети появилось видео, как на Филиппинах роскошные автомобили уничтожили бульдозером. Среди машин, превращенных бульдозером в груду металла, были Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray. Таким образом президент страны Родриго Дутерте выразил свое отношение к преступности и коррупции.
ветер, непогода, град, автомобили, спорткар
Источник:

АвтоЦентр.ua

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