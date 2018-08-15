Видеошок: в США медведь пришел в винно-водочный магазин

Визит медведя сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине

В американском городе Бристол, штат Коннектикут, сотрудники винно-водочного магазина не пустили к себе медведя. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Зверь бродил по парковке и оказался возле магазина. Автоматические двери отреагировали на его приближение и распахнулись. Он прошел через них, но не смог попасть внутрь, потому что продавцы успели запереть вторые двери.

В итоге животное осталось в тамбуре. Вскоре перед магазином показался покупатель. Седой мужчина беззаботно вошел в тамбур, после чего продавцы втащили его внутрь и снова закрыли двери. Только тогда он заметил хищника.

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В итоге медведь ушел без постороннего вмешательства. Его визит сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.

Ранее житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.

Напомним, в Канаде каякер чудом спасся от преследующего его медведя.

Также мы писали, что медведь заперся в автомобиле и принялся "бибикать", чтобы спастись.

Ранее в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.