Видеошок: в США медведь пришел в винно-водочный магазин
Визит медведя сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине
В американском городе Бристол, штат Коннектикут, сотрудники винно-водочного магазина не пустили к себе медведя. Об этом сообщает NBC Connecticut.
Зверь бродил по парковке и оказался возле магазина. Автоматические двери отреагировали на его приближение и распахнулись. Он прошел через них, но не смог попасть внутрь, потому что продавцы успели запереть вторые двери.
В итоге животное осталось в тамбуре. Вскоре перед магазином показался покупатель. Седой мужчина беззаботно вошел в тамбур, после чего продавцы втащили его внутрь и снова закрыли двери. Только тогда он заметил хищника.
В итоге медведь ушел без постороннего вмешательства. Его визит сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине.
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.
Ранее житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя.
Напомним, в Канаде каякер чудом спасся от преследующего его медведя.
Также мы писали, что медведь заперся в автомобиле и принялся "бибикать", чтобы спастись.
Ранее в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.