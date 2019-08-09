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Виновник стрельбы в США признался, кто был его целью

Сегодня, 22:51

Задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы

/ Фото: AFP

Стрелок, открывший 3 августа огонь по посетителям торгового центра в Эль-Пасо, штат Техас, после ареста признался в совершении преступления и заявил, что его целью были мексиканцы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания KTLA со ссылкой на документ, составленный полицейским из Эль-Пасо Адрианом Гарсиа и послуживший основанием для выдачи ордера на арест стрелявшего.

Согласно этому документу, через несколько минут после бойни, устроенной в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо, полицейские остановили машину подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса — на перекрестке. Он вышел из нее, подняв руки, и тут же заявил полицейским: "Стрелял я". После этого, по данным телекомпании, задержанный согласился дать показания и признал, что его целью были мексиканцы.

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Напомним, в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо, штат Техаспогибли 19 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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Мексика стрельба техас стрелок

Источник: ТАСС

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