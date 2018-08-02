20 штатов хотят подать на Трампа в суд за планы по отмене экостандартов для авто

Сегодня, 22:21

Они назвали указанный план незаконным, утверждая, что он приведет к еще большему загрязнению окружающей среды

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти 20 американских штатов намерены подать в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с объявленными ею планами отказаться от экологических стандартов для автомобилей, установленных предыдущим федеральным правительством во главе с Бараком Обамой. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Ранее федеральное Агентство по охране окружающей среды США сообщило о намерении заморозить ограничения, введенные прежней администрацией в отношении топливной экономичности автомобильных двигателей, а также выбросов выхлопных газов. Кроме того, ведомство планирует лишить власти Калифорнии права устанавливать собственные экологические стандарты для авто, которые традиционно являются более жесткими, чем в других штатах.

Как сообщает  CNN, генеральные прокуроры 20 штатов заявили, что готовы подать в суд на администрацию Трампа. Они назвали указанный план незаконным, утверждая, что он приведет к еще большему загрязнению окружающей среды. Кроме того, по их словам, из-за отмены норм топливной экономичности затраты автовладельцев на покупку бензина возрастут.

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Губернатор Калифорнии Джерри Браун назван план безответственным. "Калифорния будет бороться с этой глупостью каждым доступным ей способом", – отметил он.

О существенном ужесточении в США указанных стандартов администрация Обамы сообщила в июле 2011 года. Тогда было принято решение, что к 2025 году стандарты топливной экономичности американских автомашин должны увеличиться почти вдвое – до 54,5 мили (87,7 км) на галлон (3,78 литра) бензина для легковых автомобилей и небольших грузовиков. Соответствующие договоренности были достигнуты с 13 крупнейшими автокомпаниями, включая Ford и General Motors.

Администрация Трампа заявила о намерении отменить данные правила, утверждая, что прежние власти приняли их из политических соображений.

Напомним, из-за дизельгейта в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей.
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ТАСС

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