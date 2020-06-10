Власти крупных американских городов запретят полиции применять удушающие захваты и приемы

После прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, которого убили при задержании, власти крупных американских городов — Хьюстона (штат Техас – Ред.) и Финикса (штат Аризона – Ред) — запретят полицейским применять удушающие захваты. Об этом заявили их официальные представители.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер на церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который умер после задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщил, что подпишет соответствующий исполнительный указ. По его словам, стражам порядка в городе запретят "удушающие захваты и приемы". Но будут приняты и иные меры для повышения качества работы полиции.

Полицейские сотрудники больше не будут применять удушающие захваты. Кроме того, стражей порядка не будут учить таким приемам. "Мы не сможем работать, если нам не будет доверять население, есть ряд мер, которые мы можем принять для укрепления доверия", — отметили в управлении.

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Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр выступил за запрет на применение полицейскими в стране удушающих захватов. По его словам, исключением могла бы быть ситуация, когда есть опасность для жизни сотрудника полиции.

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Ранее представители нескольких городов и штатов выразили готовность ввести запрет на применение полицейскими удушающих захватов. В их числе штаты Нью-Йорк и Калифорния, а также Миннеаполис.

Напомним, что в конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

Видео: Reuters

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