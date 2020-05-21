Власти США могли избежать половины смертей от коронавируса в стране – ученые

Власти Соединенных Штатов могли избежать большей части смертей в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы ввели санитарные меры на две недели раньше. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета, пишет New York Times.

Так, ученые из Колумбийского университета под руководством инфекциониста Джеффри Шэймана разработали компьютерную модель, которая, по их мнению, позволяет оценить эффект от введенных в США в середине марта карантинных мер.

Как отмечается, 3 мая в США от COVID-19 умерли 65 307 человек. Согласно расчетам, если бы карантинные ограничения ввели на неделю раньше, к 3 мая в стране умерли бы на 36 тыс. человек меньше. Если бы данные меры приняли на две недели раньше, смерти избежали бы 54 тыс. человек.

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"Это большая, большая разница, - констатировал Шэйман. - Небольшой промежуток времени на этапе роста (числа случаев заражения) играет важнейшую роль с точки зрения снижения смертности".

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Ученые также предостерегают власти США от слишком быстрой отмены санитарных норм, поскольку это может привести к резкому росту смертности.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в США 1 551 853 случая заражения коронавирусом, умерли 93 439 человек.

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Ранее власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцев.

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