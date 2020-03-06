У Трампа признали дефицит тестов на коронавирус в США

Тест-системы смогут получить только те, у кого проявляются симптомы заболевания

У Соединенных Штатов, где ранее одобрили выделение 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19, не хватает тестов для диагностики этой инфекции.

Об этом, как сообщает CNN, во время визита в инновационный центр компании 3M, которая производит защищающие от коронавируса респираторы, 5 марта заявил вице-президент США Майк Пенс. Именно его назначили главным в Белом доме по реагированию на эпидемию.

"На сегодняшний день у нас нет достаточного количества тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос в будущем", – сказал заместитель хозяина Белого дома.

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В то же время, по словам Майка Пенса, американское правительство сможет обеспечить тестами тех людей, у которых проявляются симптомы заболевания.

При этом ранее Пенс заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно.

Напомним, на этой неделе американский президент Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний, призвав их ускорить разработку вакцины от коронавируса.

На данный момент инфекция проникла в 17 штатов США, заразив как минимум 205 человек, 11 из которых скончались.

Также сообщалось, что в штате Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения коронавирусной эпидемии.

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