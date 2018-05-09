Власти США выдвинули Ирану требования

Сегодня, 03:05

Власти США выдвинули Ирану требования, которые Тегерану необходимо выполнить для освобождения от санкций

фото MIGnews.com
фото MIGnews.com

Администрация США опубликовала требования, которые необходимо выполнить Ирану, чтобы санкции с него были сняты.

"Президент Трамп ясно заявляет, что помимо прекращения разработки ядерного оружия, иранский режим должен избавиться от межконтинентальных баллистических ракет (МБР), отказаться от разработки ракет, способных доставлять ядерное оружие, и поставлять другим сторонам", – говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Белого дома.

Наряду с этим, администрация требует от Тегерана "прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных посредников, таких как "Хезболла", ХАМАС, "Талибан" и "Аль-Каида".

Более того требуется, "прекратить публично объявлять своей целью уничтожение Израиля и прекратить угрозы свободе судоходства, особенно в Персидском заливе и Красном море.

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"Прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем поставок оружия повстанцам-хуситам", – говорится в заявлении администрации.

Кроме того, Белый дом потребовал прекратить "кибератаки против США и наших союзников, включая Израиль".

Более того Вашингтон призвал Тегеран прекратить "жестокие нарушения прав человека, продемонстрированные в последнее время в ходе репрессий режима против массовых протестов со стороны иранских граждан".

"Прекратите несправедливое задержание иностранцев, включая граждан США", – отмечается в заявлении.

Ранее 8 мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики и пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал решение США выйти из ядерного соглашения с Исламской Республикой. Во время телеобращения к нации он отказался считать сделку ничтожной и заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с пятеркой посредников без Вашингтона.

Ранее глава Белого дома дал срок до 12 мая на то, чтобы договориться с "европейской тройкой" о внесении изменений в иранскую ядерную сделку. В случае, если эти усилия не увенчаются успехом, Трамп пригрозил выйти из СВПД.
Иран, США, санкции, требования, администрация
Источник:

Интерфакс-Украина

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