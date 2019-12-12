Власти США заявили о рекордном расширении санкций

США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Рекордное число частных лиц и организаций подпали под американские санкции с начала этой недели в связи с отмечавшимся на этой неделе Днем защиты прав человека, сообщил на пресс-конференции в среду госсекретарь США Майк Помпео.

"С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия закона Магнитского", - сказал глава американской дипломатии.

По его словам, санкции были введены в отношении граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.

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"Вчера за нарушение прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц – бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, второй – Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", - отметил Помпео.

"Сегодня я объявляю о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний", – добавил госсекретарь.

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Он напомнил, что всем структурам и частным лицам, которые будут замечены в контактах с теми, кто занесен в санкционные списки, также могут грозить санкции.

Ранее США ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA за нелегальные поставки нефти на Кубу.

Также Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

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