Власти Венесуэлы обвинили Трампа в возвращении расизма в США
Глава венесуэльского МИД осудил американского президента за желание построить стену на границе с Мексикой
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что из-за желания американского президента Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой в США вернулись расизм и сегрегация. Об этом политик написал в своем Twitter.
"Дональд Трамп защищает идею постройки стены на южной границе и криминализирует иммиграцию. Сегрегация и расизм вернулись в США с помощью этой превосходной элиты, прибывшей в Белый дом", – говорится в сообщении дипломата.
Кроме того, глава венесуэльского внешнеполитического ведомства осудил американского лидера за использование слова "нелегал" и отметил, что Трамп "никак не может преодолеть свое имперское высокомерие" и до сих пор использует этот термин.
"Из Венесуэлы и всей Латинской Америки мы отвечаем: никто не противозаконен. Никто не является чужаком", – добавил Арреаса.
Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него. Также раньше стало известно подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой, которое, по словам Трампа, поможет профинансировать строительство стены на границе.
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