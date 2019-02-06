Власти Венесуэлы обвинили Трампа в возвращении расизма в США

Глава венесуэльского МИД осудил американского президента за желание построить стену на границе с Мексикой

Фото: AFP

Власти Венесуэлы обвинили Трампа в возвращении расизма в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg 2019-02-06T08:37:00+02:00 США Глава венесуэльского МИД осудил американского президента за желание построить стену на границе с Мексикой

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что из-за желания американского президента Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой в США вернулись расизм и сегрегация. Об этом политик написал в своем Twitter.

"Дональд Трамп защищает идею постройки стены на южной границе и криминализирует иммиграцию. Сегрегация и расизм вернулись в США с помощью этой превосходной элиты, прибывшей в Белый дом", – говорится в сообщении дипломата.

Кроме того, глава венесуэльского внешнеполитического ведомства осудил американского лидера за использование слова "нелегал" и отметил, что Трамп "никак не может преодолеть свое имперское высокомерие" и до сих пор использует этот термин.

"Из Венесуэлы и всей Латинской Америки мы отвечаем: никто не противозаконен. Никто не является чужаком", – добавил Арреаса.

Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него. Также раньше стало известно подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой, которое, по словам Трампа, поможет профинансировать строительство стены на границе.

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