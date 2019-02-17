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ВМС США пополнился кораблем-невидимкой

Сегодня, 04:06

Церемония закладки судна прошла 11 января 2016 года

Фото: usstulsa.org
Фото: usstulsa.org.
ВМС США пополнился кораблем-невидимкой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8c3/20f/5c68c320f1881.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8c3/20f/5c68c320f1881.jpg США Церемония закладки судна прошла 11 января 2016 года

В состав военно-морских сил (ВМС) США официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс).

Церемония закладки судна прошла 11 января 2016 года. Так как корабль строили из сборных модулей, его корпус был готов на 60% к моменту закладки.

Торжественная церемония, приуроченная к началу эксплуатации корабля, прошла в Сан-Франциско, штат Калифорния. USS Tulsa приписан к городу Сан-Диего и станет 15-м по счету кораблем данного класса. В общей сложности ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.

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Ранее в состав Военно-морских сил США вошла ударная атомная подводная лодка USS South Dakota. Церемония введения корабля в эксплуатацию состоялась в городе Гротон, Коннектикут. Многоцелевая атомная подводная лодка South Dakota класса Virginia оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomohawk. Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку. Ее стоимость оценивается примерно в 2,7 млрд долларов.

Также стало известно, что в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы работают над созданием новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

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Тег корабль, судно, военно-морские силы, ВМС США, стелс

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Источник:

УНИАН

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