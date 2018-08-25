ВМС США: возрождение второго флота не стоит рассматривать, как столкновение с Россией

Между тем Пентагон открыто признавал, что решение о возрождении второго флота было принято на фоне резкого обострения напряженности в отношениях России и США

Возрождение второго флота американских Военно-морских сил (ВМС) не следует рассматривать как стремление США к столкновению с Россией. С таким заявлением выступил в пятницу на торжественной церемонии в Норфолке (штат Вирджиния), посвященной восстановлению второго флота, начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон, сообщает УНН.

"В последнее время было множество предположений насчет того, что возрождение второго флота означает перегруппировку ВМС США для ведения боевых действий и даже стремление к ним. Ничего не может быть дальше от истины", — утверждал американский военачальник.

"Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности", — сказал Ричардсон про восстановление второго флота.

Между тем Пентагон открыто признавал, что решение о возрождении второго флота было принято на фоне резкого обострения напряженности в отношениях России и США.

С точки зрения Ричардсона, второй флот укрепит возможности "маневрировать и воевать в Атлантике и, как следствие, поможет сохранять военно-морское превосходство Америки". Это в свою очередь даст возможность в том числе усилить безопасность США и расширить их влияние в регионе, считает военачальник. Со своей стороны вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что ставит своей целью "строительство флота, готового воевать".

"Готового воевать, чтобы нам не пришлось этим заниматься", — добавил Льюис, назначенный командовать вторым флотом, штаб которого разместился в Норфолке.

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