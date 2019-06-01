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Во Флориде крокодил ворвался на кухню и устроил "дебош"

1 июня, 17:20

В США сняли на видео вторжения аллигатора в частный дом

Во Флориде аллигатор устроил дебош в частном доме
Во Флориде аллигатор устроил дебош в частном доме. Фото: Сегодня

В американской Флориде произошло вторжение крокодила в частный дом: рептилия разбила стеклянные двери и пролезла на кухню, где перевернул винную стойку и обеденный стол

Из-за грохота проснулся хозяйка помещения и решила проверить, что произошло. Когда она увидела рептилию длиной четыре метра – перепугалась и тщательно закрыла двери, а потом вызвала полицию.

Копы вместе с защитниками животных поймали аллигатора и отвезли его к ближайшему водоему.

Напомним, ранее очевидцы сняли на видео жесткую битву антилопы и крокодила в Национальном парке Крюгера в ЮАР.  На записи видно, как хищник незаметно подбирается к отдыхающей на берегу антилопе и хватает ее за ногу. Другие животные пытаются помочь ей и отвлекают крокодила. Антилопа несколько раз ударяет пресмыкающееся по морде. Крокодил ослабляет хватку, и животное спасается, но немного прихрамывает.

Ранее мы писали, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов.Также мы писали, как в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

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Тег крокодил, флорида, аллигатор

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Сегодня

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