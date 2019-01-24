Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в банке

Фото: CNN

Во Флориде неизвестный открыл стрельбу в банке //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/915/585/5c4915585e4f2.png //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/915/585/5c4915585e4f2.png 2019-01-24T03:06:00+02:00 США

Не менее пяти человек погибли в среду после того, как неизвестный захватил заложников и устроил стрельбу в отделении банка Suntrust ("Сантраст") в американском городе Себринг (штат Флорида). Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на представителей полиции.

По данным правоохранительных органов, несколько человек также получили ранения. Кто именно погиб и пострадал в результате происшествия, не уточняется. Подозреваемый задержан. Как отмечается, дальнейших угроз безопасности нет.

Ранее сообщалось, что полиции удалось задержать мужчину, который сначала захватил заложников в отделении банка, а затем открыл стрельбу после требования стражей порядка сдаться. Также сообщалось, что в результате штурма здания пострадали несколько заложников. Начато расследование случившегося. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления.

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