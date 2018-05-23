Во Флориде неизвестный забаррикадировался в доме и устроил перестрелку с полицией

Сотрудники полиции американского штата Флорида окружили в городе Панама-Сити здание, в котором забаррикадировался неизвестный, передает во вторник американский телеканал CNN. Этот человек также вступил в перестрелку с силами правопорядка.

По данным телеканала, в результате один человек получил незначительное ранение и был госпитализирован.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило, что сотрудники правоохранительных органов эвакуировали учеников и сотрудников школы, расположенной неподалеку от места происшествия.

Позже стало известно, что стражи порядка обнаружили мертвым мужчину, который во вторник забаррикадировался в жилом доме, открыл огонь и вступил в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил местный телеканал Даблъю-си-ти-ви (WCTV) со ссылкой на местного шерифа.

По данным властей, имя нарушителя – Кевин Роберт Холройд. Ранее его разыскивали по подозрению в причастности к убийству. Телеканал Даблъю-эм-би-би-ти-ви (WMBB-TV) в свою очередь информирует, что Холройд был застрелен блюстителями порядка.

Как сообщалось ранее, на место происшествия прибыли десятки сотрудников правоохранительных органов. По словам очевидцев, прогремело около 50 выстрелов.

Напомним, трагедия в школе в Санта-Фе произошла рано утром в пятницу. Жертвами стали 10 человек. По сообщению газеты Houston Chronicle, стрельбу устроил ученик этой школы 17-летний Димитриос Пагуртис. Он был взят под стражу. Злоумышленнику предъявлено обвинение в тяжком убийстве, которое карается смертной казнью.

Напомним, что 22 апреля подозреваемый Трэвис Рейнкинг открыл стрельбу в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

Также, 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший. Его задержали 3 марта.